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16:41, 18 января 2025Мир

Захарова обвинила Великобританию в притязаниях на Азовское море

МИД РФ: Лондону и Киеву нет места для сотрудничества в акватории Азовского моря
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Зеленский подписал соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Любые притязания на акваторию Азовского моря после вступления Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России — грубое вмешательство во внутренние дела страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте министерства.

«Хотели бы предупредить мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит, что ни Украине, ни Великобритании нет места для сотрудничества в Азовском море», — заявила дипломат, комментируя соглашение о 100-летнем партнерстве между Лондоном и Киевом. По словам Захаровой, такие притязания будут жестко пресекаться.

Также Захарова заявила, что соглашение свидетельствует о стремлении Лондона закрепиться в акваториях Черного и Азовского морей. При этом, Москва рассматривает указанное сотрудничество двух стран как пиар-акцию, которая не сможет навредить интересам России.

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