Захарова увидела в соглашении Лондона и Киева желание закрепиться в Азовском море

МИД России: Британия стремится закрепиться на Черном море с помощью Киева

Соглашение о 100-летнем партнерстве между Великобританией и Украиной свидетельствует о стремлении Лондона закрепиться в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте министерства.

По словам дипломата, Москва рассматривает подобное сотрудничество как пиар-акцию, которая не сможет навредить интересам России. Она посчитала, что в договоре Киеву отводится вспомогательная роль и на выгоду от него смогут рассчитывать лишь британские власти.

«В случае падения диктатуры [президента Украины Владимира] Зеленского или отставки британского премьер-министра [Кира] Стармера едва ли кто-нибудь вспомнит об этом соглашении», — рассказала Захарова.

Зеленский и Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве двух стран 16 января. В Лондоне подчеркнули, что соглашение поможет устранить барьеры на пути торговли и экономического роста и укрепить культурные связи на протяжении многих поколений. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.