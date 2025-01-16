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08:27, 16 января 2025Мир

Премьер Британии подпишет символический 100-летний договор с Зеленским

FT: Стармер отправится в Киев, чтобы подписать 100-летний договор с Зеленским
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Pool / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправится в Киев 16 января, чтобы подписать символический договор о «100-летнем партнерстве» между Британией и Украиной в знак поддержки украинского лидера Владимира Зеленского в преддверии инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает издание, Стармер и Зеленский обсудят будущую военную поддержку Украины, в том числе и вопрос о том, может ли Великобритания присоединиться к Франции и другим странам в предоставлении гарантий безопасности и, возможно, размещении войск на местах, в случае заключения Киевом мирного соглашения с Россией.

«Выбор времени для первого визита Стармера в Киев с тех пор, как он стал премьер-министром, весьма символичен. Чтобы проиллюстрировать долгосрочные обязательства Великобритании, Стармер на переговорах с Зеленским подпишет [договор о] "100-летнем партнерстве" с Украиной, охватывающий военные и невоенные вопросы и углубляющий общественные связи», — говорится в материале.

В Лондоне подчеркнули, что соглашение, которое будет представлено парламенту в ближайшие недели, поможет устранить барьеры на пути торговли и экономического роста и укрепить культурные связи на протяжении многих поколений.

Ранее стало известно, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку своих войск на Украину. По данным The Telegraph, подробности переговоров пока не раскрываются официальными лицами в Лондоне и Париже.

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