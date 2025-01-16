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02:11, 16 января 2025Мир

Британия и Франция начали тайно обсуждать отправку своих войск на Украину

The Telegraph: Британия и Франция тайно обсуждают отправку войск на Украину
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку своих войск на Украину. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Стармер и Макрон обсуждают отправку своих солдат на Украину в качестве миротворческих сил после заключения любой сделки по прекращению конфликта», — подчеркивает издание.

Уточняется, что подробности переговоров пока не раскрываются официальными лицами в Лондоне и Париже.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус высказался о размещении на Украине иностранных войск.

До этого стало известно, что в новый пакет немецкой военной помощи Украине вошли более 700 беспилотников, бронемашины и боеприпасы для танков Leopard 1.

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