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01:47, 15 января 2025Мир

Глава Минобороны Германии высказался о размещении на Украине иностранных войск

Писториус: вопрос о размещении на Украине иностранных войск не обсуждался
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вопрос о размещении в Украине иностранных войск не обсуждался, заявил министр обороны Германии Писториус по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Глава Минобороны ФРГ пояснил, что данная тема не затрагивалась, поскольку «сейчас не время» для нее. «Если бы мы это и сделали, то мы бы не говорили об этом публично, потому что речь идет о переговорах между Украиной, Россией и другими странами. Было бы не очень разумно говорить о наших позициях раньше времени. Мы рассматриваем все опции, но не говорим об этом», — отметил он.

Встреча Писториуса и Зеленского состоялась 14 января в Киеве. Как рассказал украинский лидер, разговор шел о развитии противовоздушной обороны Украины, инвестициях в украинскую оборонную промышленность и об обучении и поддержке украинских солдат.

Ранее сообщалось, что в новый пакет немецкой военной помощи Украине вошли более 700 беспилотников, бронемашины и боеприпасы для танков Leopard 1.

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