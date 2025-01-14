Германия раскрыла состав нового пакета вооружений для Украины

Германия передала Украине бронемашины и более 700 беспилотников

В новый пакет немецкой военной помощи Украине вошли более 700 беспилотников и боеприпасы для танков Leopard 1. Список вооружений опубликован на сайте правительства ФРГ.

В частности, Киев получит 600 ударных дронов HF-1, а также 139 разведывательных БПЛА разных типов: 50 беспилотников VECTOR, 46 RQ-35 Heidrun и 43 Songbird. Помимо этого в список вошли 20 бронемашин MRAP, 19 тысяч артиллерийских снарядов, 11 тысяч минометных боеприпасов, 495 штурмовых винтовок HK 416, а также бинокли, шерстяные одеяла, жгуты и повязки.

Кроме того, Германия анонсировала поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) 5 боевых машин пехоты (БМП) Marder, 9 бронетранспортеров RCT-30, 18 самоходных артиллерийских установок типа RCH 155.

14 января президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом. По его словам, разговор шел о развитии противовоздушной обороны Украины, инвестициях в украинскую оборонную промышленность и о обучении и поддержке украинских солдат.