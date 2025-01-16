Во время визита британского премьера в Киев у здания Рады заметили беспилотник

Во время воздушной тревоги возле здания Верховной Рады Украины в Киеве заметили беспилотник. Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко в Telegram-канале.
По ее словам, после этого в городе раздались взрывы. «Были слышны взрывы. Спасибо силам ПВО за работу!» — написала депутат.
Кит Стармер впервые с момента вступления в должность прибыл на Украину в четверг, 16 января. Отмечается, что в ходе поездки британский премьер и президент Украины Владимир Зеленский обсудят подписание соглашения о 100-летнем партнерстве между странами.
До этого о взрывах в Киеве сообщили украинские СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, с 13:08 в украинской столице звучали сирены.