Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:13, 16 января 2025Бывший СССР

Стармер впервые прибыл с визитом на Украину

Премьер-министр Великобритании Стармер впервые прибыл с визитом на Украину
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом на Украину впервые с момента вступления в должность. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, целью визита Стармера станет обсуждение гарантий безопасности Украине от Великобритании перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Британский премьер и президент Украины Владимир Зеленский также обсудят подписание соглашения о 100-летнем партнерстве между странами.

Ранее издание Financial Times (FT) сообщило о планах Стармера подписать символический 100-летний договор с Зеленским. Как отмечает FT, Стармер и Зеленский обсудят будущую военную поддержку Украины, в том числе и возможное размещение войск на местах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине. Что об этом известно?

      В России таксисты отказались обслуживать участника СВО на инвалидной коляске

      В российском городе машина скорой помощи столкнулась с Cadillac

      66-летняя Мадонна показала фото в мини-юбке и удивила фанатов

      Знаменитый кинолог назвал три худшие породы собак для семей с детьми

      В Минске рассказали о возможностях «Орешника» и ядерного оружия

      В Белоруссии рассказали об активности спецслужб перед выборами

      В ЕС обвинили Зеленского в превращении политики в театр

      Трампа уличили в нарушении неписаного правила

      Россияне стали реже брать микрозаймы для одной цели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше