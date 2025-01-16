Премьер-министр Великобритании Стармер впервые прибыл с визитом на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом на Украину впервые с момента вступления в должность. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, целью визита Стармера станет обсуждение гарантий безопасности Украине от Великобритании перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Британский премьер и президент Украины Владимир Зеленский также обсудят подписание соглашения о 100-летнем партнерстве между странами.

Ранее издание Financial Times (FT) сообщило о планах Стармера подписать символический 100-летний договор с Зеленским. Как отмечает FT, Стармер и Зеленский обсудят будущую военную поддержку Украины, в том числе и возможное размещение войск на местах.