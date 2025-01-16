В Киеве произошли взрывы

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, предупредительные сигналы начали звучать в украинской столице в 13:08. Сирены прекратили работу через 21 минуту. Помимо этого, воздушная тревога действует в Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров проинформировал, что на подконтрольной Киеву территории региона произошло 418 взрывов за сутки. Как он утверждал, под ударом оказались 11 населенных пунктов.