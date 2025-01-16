Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:59, 16 января 2025Экономика

Земли члена банды Цапков не смогли реализовать по аукциону

Земли члена банды Цапков не смогли реализовать за 2,52 миллиарда рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости

Земли члена банды «Цапков» Вячеслава Цеповяза в Краснодарском крае не смогли реализовать по аукциону из-за отсутствующего ряда заявителей. Об этом сказано в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Торги прошли на электронной площадке в четверг, 16 января. Участвовала в них лишь одна компания — торговый дом «Мельник». Все остальные не предоставили подтверждение о внесении необходимого задатка для участия в торгах, указано в сообщении.

«Цена предложения составила 2,5 миллиарда рублей. (…) Торги не состоялись в связи с недостаточным количеством участников», — утверждается в ЕФРСБ в качестве пояснения.

О том, что активы члена банды «Цапков» Вячеслава Цеповяза будут реализованы на торгах, стало известно в начале декабря. Тогда в ЕФРСБ появился лот, в состав которого вошли 94 объекта поселке Садовый. Их площадь составляет от 60 тысяч до более чем миллиона квадратных метров, но на многие из них наложен арест. Активы изначально оценивались в 2,52 миллиарда рублей.

Банда Цапков стала широко известна после расправы над 12 жителями в станице в ноябре 2010 года. Цапок был приговорен к пожизненному сроку. Вячеслав Цеповяз в 2013-м был приговорен по делам банды к 20 годам лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер режиссер и сценарист Дэвид Линч

      Стало известно о подписании соглашения по Газе между Израилем и ХАМАС

      В НАТО задумали создать щит против России

      Трамп назначил Сталлоне и Гибсона спецпослами в Голливуде

      Гендиректор Пушкинского музея покинет свой пост

      Отказ выпустить Порошенко с Украины в командировку объяснили

      Кулеба назвал главным желанием окончание конфликта и рыбалку на карася

      Российская волейболистка назвала главные минусы жизни в Италии

      Глава Крыма оценил ситуацию с мазутом на побережье полуострова

      В НАТО назвали призыв к войне призывом к миру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше