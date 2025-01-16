Земли члена банды Цапков не смогли реализовать по аукциону

Земли члена банды Цапков не смогли реализовать за 2,52 миллиарда рублей

Земли члена банды «Цапков» Вячеслава Цеповяза в Краснодарском крае не смогли реализовать по аукциону из-за отсутствующего ряда заявителей. Об этом сказано в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Торги прошли на электронной площадке в четверг, 16 января. Участвовала в них лишь одна компания — торговый дом «Мельник». Все остальные не предоставили подтверждение о внесении необходимого задатка для участия в торгах, указано в сообщении.

«Цена предложения составила 2,5 миллиарда рублей. (…) Торги не состоялись в связи с недостаточным количеством участников», — утверждается в ЕФРСБ в качестве пояснения.

О том, что активы члена банды «Цапков» Вячеслава Цеповяза будут реализованы на торгах, стало известно в начале декабря. Тогда в ЕФРСБ появился лот, в состав которого вошли 94 объекта поселке Садовый. Их площадь составляет от 60 тысяч до более чем миллиона квадратных метров, но на многие из них наложен арест. Активы изначально оценивались в 2,52 миллиарда рублей.

Банда Цапков стала широко известна после расправы над 12 жителями в станице в ноябре 2010 года. Цапок был приговорен к пожизненному сроку. Вячеслав Цеповяз в 2013-м был приговорен по делам банды к 20 годам лишения свободы.