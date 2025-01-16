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07:32, 16 января 2025Силовые структуры

Жене Гозмана продлили домашний арест по делу о контрабанде

В Москве суд продлил домашний жене Гозмана по делу о контрабанде
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Москве суд оставил под арестом жену политика Леонида Гозмана (выполняет функции иноагента) Марину Егорову по делу о контрабанде. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд продлил домашний арест по ходатайству следствия. Расследование продолжается.

Следственный комитет возбудил дело о контрабанде в отношении Егоровой 27 сентября 2024 года — 3 октября женщина была задержана и помещена под домашний арест.

По данным следствия, летом 2023 года на границе России и Эстонии задержали водителя, который перевозил на автомобиле вещи Гозмана и Егоровой. В салоне обнаружили предметы кухонно-бытовой утвари — столовые приборы из мельхиора и серебра, доставшиеся политику в наследство от матери. Уточняется, что для их перевозки нужно было получить разрешение Минкульта России — этот документ отсутствовал.

Леониду Гозману инкриминируют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (статья 207.3 Уголовного кодекса РФ). В феврале следствие подавало прошение о его заочном аресте.

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