Жене Гозмана продлили домашний арест по делу о контрабанде

В Москве суд продлил домашний жене Гозмана по делу о контрабанде

В Москве суд оставил под арестом жену политика Леонида Гозмана (выполняет функции иноагента) Марину Егорову по делу о контрабанде. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд продлил домашний арест по ходатайству следствия. Расследование продолжается.

Следственный комитет возбудил дело о контрабанде в отношении Егоровой 27 сентября 2024 года — 3 октября женщина была задержана и помещена под домашний арест.

По данным следствия, летом 2023 года на границе России и Эстонии задержали водителя, который перевозил на автомобиле вещи Гозмана и Егоровой. В салоне обнаружили предметы кухонно-бытовой утвари — столовые приборы из мельхиора и серебра, доставшиеся политику в наследство от матери. Уточняется, что для их перевозки нужно было получить разрешение Минкульта России — этот документ отсутствовал.

Леониду Гозману инкриминируют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (статья 207.3 Уголовного кодекса РФ). В феврале следствие подавало прошение о его заочном аресте.