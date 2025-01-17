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11:50, 17 января 2025Ценности

42-летняя Наталья Подольская позанималась спортом в откровенном наряде

42-летняя Наталья Подольская позанималась спортом в мини-шортах и кроп-топе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Белорусская и российская поп-певица Наталья Подольская позанималась спортом в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница запечатлела себя во время тренировки на беговой дорожке. Она предстала перед камерой в облегающем красном кроп-топе и черных мини-шортах с заниженной талией.

Кадр: @nataliapodolskaya

В то же время знаменитость надела на шею золотистое колье, уложила волосы в пучок и отказалась от макияжа, показав естественную внешность. «Бегом все сгонять! Неохота, но надо», — заявила артистка.

Ранее в январе Наталья Подольская также снялась в бикини в гамаке.

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