50-летнюю телеведущую обругали в сети за фото в бикини

Пользователи сети обругали американскую телеведущую Ларсу Пиппен за откровенное фото. Соответствующая публикация с комментариями появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость поделилась снимком с прогулки на катере. Пиппен предстала перед камерой в черном бикини люксового бренда Chanel, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с завязками на талии. Она позировала в солнцезащитных очках и колье из белых бусин.

Поклонники раскритиковали фотосъемку телезвезды в комментариях под постом. «Оденься и будь уважаемой матерью», «Как чувствуют себя твои дети, когда они видят такие снимки?», «Что она будет делать, когда ее молодость пройдет?», «Фотошоп — твой лучший аксессуар», «Уверенность — это, конечно, хорошо. Но это выглядит вульгарно», — возмущались они.

Ранее сообщалось, что дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны, модель Амелия Грей показала откровенные фото в купальнике.