Дочь популярной телеведущей снялась в бикини в откровенных позах

Американская модель Амелия Грей показала откровенные фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,6 миллиона подписчиков.

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала на фото в леопардовом бикини. Данный комплект состоял из топа с миниатюрными треугольными чашками и стрингов с заниженной талией.

При этом 23-летняя манекенщица во время съемки сменила несколько поз. В том числе девушка продемонстрировала на камеру обнаженные ягодицы.

В декабре Амелия Грей Хэмлин также снялась обнаженной для немецкого журнала 032c.