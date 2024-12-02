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21:43, 2 декабря 2024Ценности

Дочь популярной телеведущей снялась обнаженной для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: 032c.com

Американская модель Амелия Грей Хэмлин в откровенном образе снялась для немецкого журнала 032c, основанного Йоргом Кохом. Соответствующий кадр появился на сайте издания.

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала на размещенном фото обнаженной. Она лежала на диване боком к камере, опустив голову на руки.

При этом 23-летняя манекенщица надела черные сапоги на плоской подошве и с широкими голенищами, которые были оформлены ремнями с заклепками и цепями. В то же время она окрасила волосы в пастельно-розовый цвет.

В ноябре дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон запечатлели в обнажающем грудь платье для фотокниги Nothing Precious известного визажиста Марсело Гутьерреса.

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