Дочь популярной телеведущей снялась обнаженной для журнала

Американская модель Амелия Грей Хэмлин в откровенном образе снялась для немецкого журнала 032c, основанного Йоргом Кохом. Соответствующий кадр появился на сайте издания.

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала на размещенном фото обнаженной. Она лежала на диване боком к камере, опустив голову на руки.

При этом 23-летняя манекенщица надела черные сапоги на плоской подошве и с широкими голенищами, которые были оформлены ремнями с заклепками и цепями. В то же время она окрасила волосы в пастельно-розовый цвет.

В ноябре дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон запечатлели в обнажающем грудь платье для фотокниги Nothing Precious известного визажиста Марсело Гутьерреса.