Агата Муцениеце снялась в мини-шортах на отдыхе с новым возлюбленным

Актриса Агата Муцениеце снялась в мини-шортах и топе на отдыхе с Петром Дрангой

Актриса Агата Муцениеце снялась в откровенном образе во время отдыха на Мальдивах с новым возлюбленным — российским музыкантом Петром Дрангой. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего два миллиона подписчиков.

35-летняя знаменитость предстала снимке в облегающем белом кроп-топе, продемонстрировав кубики пресса на животе. Также она надела голубые джинсовые мини-шорты и бордовую рубашку.

Кроме того, артистка уложила волосы в высокий гладкий пучок и выбрала в качестве украшения жемчужное ожерелье с подвеской французского бренда Chanel.

Ранее в январе Агата Муцениеце раскрыла способ быстро привести себя в форму после новогодних праздников.