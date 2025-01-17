Актриса пришла на ужин в прозрачном платье без бюстгальтера

Американская актриса Моника Барбаро вышла в свет в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

34-летняя знаменитость посетила в Париже премьеру фильма «Совершенный незнакомец», где исполнила роль певицы Джоан Баэз. После мероприятия артистка отправилась на ужин, для которого выбрала прозрачное черное платье длины миди. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала ее обнаженная грудь.

Звезда надела босоножки в тон наряду и взяла с собой миниатюрную белую сумку. Также она уложила волосы в гладкий пучок, нанесла на губы коричневую помаду и выбрала в качестве украшения золотистые серьги-кольца.

В декабре 2024 года английская актриса Эмма Коррин пришла на премьеру фильма ужасов «Носферату» в Берлине в прозрачном платье без бюстгальтера.