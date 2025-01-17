Анонсированы совместные учения Грузии и НАТО

РИА Новости: Учения НАТО пройдут в Грузии с 28 апреля по 8 мая

В Грузии с 28 апреля по 8 мая пройдут командно-штабные учения с участием стран НАТО на территории Совместного учебно-оценочного центра (JTEC) в Крцаниси в окрестностях Тбилиси. Об этом сообщает посольство Италии в Грузии, передает РИА Новости.

Сообщается, что целью учений является демонстрация возможностей совместного учебно-оценочного центра и проверка бригады, состоящей в основном из грузинских военнослужащих и частично военных из других стран. Участие подтвердили Азербайджан, Албания, Болгария, Франция, Польша, Словакия, Германия, Греция, Венгрия, Турция и США. Армения будет представлена в качестве наблюдателя.

Ранее Грузия наградила главу Военного комитета НАТО Роба Бауэра. Глава Сил обороны Грузии Георгий Матиашвили поблагодарил его за вклад в развитие военного сотрудничества республики и НАТО.

