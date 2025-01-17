Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:44, 17 января 2025Бывший СССР

Анонсированы совместные учения Грузии и НАТО

РИА Новости: Учения НАТО пройдут в Грузии с 28 апреля по 8 мая
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии с 28 апреля по 8 мая пройдут командно-штабные учения с участием стран НАТО на территории Совместного учебно-оценочного центра (JTEC) в Крцаниси в окрестностях Тбилиси. Об этом сообщает посольство Италии в Грузии, передает РИА Новости.

Сообщается, что целью учений является демонстрация возможностей совместного учебно-оценочного центра и проверка бригады, состоящей в основном из грузинских военнослужащих и частично военных из других стран. Участие подтвердили Азербайджан, Албания, Болгария, Франция, Польша, Словакия, Германия, Греция, Венгрия, Турция и США. Армения будет представлена в качестве наблюдателя.

Ранее Грузия наградила главу Военного комитета НАТО Роба Бауэра. Глава Сил обороны Грузии Георгий Матиашвили поблагодарил его за вклад в развитие военного сотрудничества республики и НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет на аэродроме в Москве подожгли по заказу Киева. Это сняли на видео и опубликовали от имени разведки Украины

      Россиянин набросился на знакомого с ножом из-за брошенной в лицо тряпки

      Директора лучшего в России отдела МФЦ уволили за отказ пользоваться компьютером

      Один цветной металл показал неожиданные темпы роста

      Москвичам запретят купаться в некоторых купелях на Крещение

      Стоимость потребкредитов для россиян назвали рекордно высокой

      В США заявили о формирующемся лунном рынке

      Летевший из-за рубежа в Москву пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      В лесных пожарах сгорели места съемок гоночной франшизы «Форсаж»

      США втайне спонсировали производство дронов на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше