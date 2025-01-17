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12:18, 17 января 2025Бывший СССР

Грузия наградила главу Военного комитета НАТО

Глава Сил обороны Грузии Матиашвили встретился с главой Военного комитета НАТО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Роб Бауэр

Роб Бауэр. Фото: Omar Havana / Getty Images

Глава Сил обороны Грузии Георгий Матиашвили встретился с новым главой военного комитета НАТО, адмиралом Каво Драгоне, а также уходящим руководителем, адмиралом Робом Бауэром. Об этом сообщило министерство обороны Грузии на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Матиашвили поздравил его [Драгоне] с назначением на новую должность и обсудил вопросы сотрудничества на будущее между Грузией и НАТО в военной сфере», — подчеркивается в сообщении.

Матиашвили во время визита в Брюссель поблагодарил Бауэра за вклад в развитие военного сотрудничества Грузии и НАТО и наградил его медалью Министерства обороны Грузии «Дидгорский крест». Также грузинский генерал провел двусторонние встречи с представителями стран альянса и обсудил сотрудничество в области обороны.

Ранее представители Казахстана, Украины и Армении участвовали в заседании Военного комитета НАТО. Также на встрече присутствовала делегация из Азербайджана.

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