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14:33, 17 января 2025Экономика

Арендаторам жилья в России упростили жизнь

Арендаторам жилья в РФ стало проще платить за услуги ЖКХ
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Владельцы квартир с 9 января 2025 года могут предоставить гостевой доступ к мобильному приложению «Госуслуги Дом» арендаторам квартир, а также другим лицам, сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Таким образом арендаторы жилья могут получить возможность напрямую передавать показания по счетчикам, оплачивать коммунальные счета и подавать заявки в управляющую компанию (УК), а также некоторые другие службы для решения различных проблем в квартире. Владельцы жилья избавятся от части забот о квартире, а арендаторам не нужно будет часто обращаться к владельцам. До нововведений подключаться через приложение «Госуслуги Дом» могли только собственники жилья.

Ранее лучшим крупным российским городом для покупки вторичного жилья под сдачу в аренду стала Астрахань, где доходность владельцев жилья достигает 9,4 процента годовых, окупаемость — 10,6 года. Второе место занял Нижний Тагил с показателями 8,6 процента и 11,7 года; третье — Хабаровск с 8,4 процента и 11,9 года.

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