Назван лучший российский город для сдачи жилья в аренду

Лучшим российским городом для покупки жилья под сдачу в аренду стала Астрахань

Лучшим крупным российским городом для покупки вторичного жилья под сдачу в аренду стала Астрахань. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали доходность и окупаемость квартир на вторичном рынке, сдаваемых в аренду в 70 городах. Выяснилось, что доход арендодателей увеличился почти во всех населенных пунктах. В среднем по стране доходность составил 6,7 процента, а окупаемость — 15,7 года.

В оказавшейся первой Астрахани доходность достигает 9,4 процента годовых, окупаемость — 10,6 года. Второе место занял Нижний Тагил с показателями 8,6 процента и 11,7 года, а третье — Хабаровск с 8,4 процента и 11,9 года. Пятерку лидеров замкнули Череповец (8,2 процента и 12,2 года) и Тула (8,1 процента и 12,6 года. В топ-10 также пошли Грозный, Ижевск, Липецк, Ульяновск и Курган.

Наименее выгодно покупать инвестиционную квартиру в Москве, где доходность составляет четыре процента, а окупаемость — 24,9 года. В анти-топе за столицей следует Севастополь (4,4 процента и 22,6 года) и Белгород (4,5 процента и 22,3 года). Дальше идут Сочи (5,1 процента и 19,8 года) и Санкт-Петербург (5,1 процента и 19,4 года). В последнюю десятку также входят Махачкала, Саранск, Пенза, Владивосток и Калининград.

Ранее стало известно, в каких городах сильнее всего подорожала аренда жилья. Лидерами стали Волгоград, Москва и Екатеринбург.