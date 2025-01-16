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10:48, 16 января 2025Экономика

Названы города России с сильно подорожавшей арендой жилья

ЦИАН: Сильнее всего аренда жилья подорожала в Волгограде, Москве и Екатеринбурге
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2024 году сильнее всего аренда квартир подорожала в Волгограде, Москве и Екатеринбурге. Города с заметным ростом цен на съемное жилье назвали опрошенные РИА Новости эксперты в сфере недвижимости.

По данным «Циан.Аналитики», наибольшее увеличение арендных ставок случилось в Волгограде — на 33 процента, до 24,9 тысячи рублей в месяц. Второе место по этому показателю занимает Москва с подорожанием аренды в среднем на 26 процентов, до 67,9 тысячи рублей в месяц. На третьем месте оказался Екатеринбург с ростом цен на 24 процента, до 35,7 тысячи рублей в месяц.

В пятерку лидеров также вошли Челябинск (плюс 22 процента, до 26,6 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (плюс 21 процент, до 41,9 тысячи рублей).

По данным сервиса «Домклик», меньше всего за год выросли арендные ставки в Красноярском крае (плюс 10 процентов, 25,7 тысячи рублей) и Самарской области (плюс 14 процентов, до 18,9 тысячи рублей).

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов считает, что в 2025 году съемное жилье не будет так активно дорожать, как в предыдущие годы. «Последние три года аренда дорожала существенно быстрее индексации заработных плат. С учетом замедления экономики компаниям все сложнее увеличивать выплаты сотрудникам, а именно это в конечном итоге и определяет поведение арендаторов на рынке», — заключил эксперт.

По итогам 2024 года аренда квартир в стране внушительно подорожала. «Однушки» выросли в цене на 31,4 процента, «двушки» — на 25,8 процента, а «трешки» — на 27,6 процента.

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