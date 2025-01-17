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09:18, 17 января 2025Путешествия

Автобус с россиянами врезался в цементовоз на Шри-Ланке

Mash: Автобус с российскими туристами врезался в цементовоз на Шри-Ланке
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Maximillian cabinet / Shutterstock / Fotodom

Автобус с российскими туристами попал в серьезное ДТП на Шри-Ланке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, автомобиль с россиянами врезался в цементовоз. Путешественники доставлены в больницу с различными травмами, водителя спасти не удалось.

В момент аварии в автобусе находилось около 30 пассажиров. Непредвиденная ситуация произошла на скоростной трассе у рыбацкого порта Тангалле.

Ранее в январе автобус с российскими туристами попал в ДТП на въезде в Паттайю. Уточнялось, что он протаранил автомобиль Toyota Fortuner и отлетел в бетонное ограждение, основной удар пришелся на переднюю часть и левую сторону. Сильные повреждения получило лобовое стекло.

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