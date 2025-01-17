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10:37, 17 января 2025Бывший СССР

Байдена обвинили в страданиях простых украинцев

Медведчук: страдания простых украинцев являются результатом политика Байдена
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Craig Hudson / Reuters

Страдания простых украинцев являются результатом политики уходящего президента США Джо Байдена. Такое заявление сделал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в колонке для портала «Смотрим».

«Хочу обратить внимание простых украинцев на очевидные вещи: то, что вам лично было плохо, — потеря родных и близких, потеря жилья и имущества, вынужденное бегство из страны, нищета и беззаконное преследование по любому поводу, не имеющая аналогов коррупция (...) — вот это все для Байдена было хорошо», — написал Медведчук.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский исполняет «команды Байдена», раскалывая общество на тех, кто обогащается на чужих жизнях, и тех, кто пытается откупиться, спасая свою жизнь.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский пытается превратить Украину в восточноевропейский Израиль, но в результате превращает в концлагерь. По словам политика, украинский лидер пытается стать отцом нации по израильскому сценарию.

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