Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:47, 17 января 2025Бывший СССР

Белорусский премьер предрек возобновление отношений с Западом

Премьер Белоруссии Головченко: сотрудничество Минска с Западом возобновится
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Рано или поздно сотрудничество Минска с Западом возобновится. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает «БелТА».

«Я уверен, что рано или поздно сотрудничество возобновится. Конечно, хотелось бы, чтобы это случилось раньше. Чем раньше это случится, тем меньше пострадают все вовлеченные стороны», — сказал он.

По словам политика, интерес к сотрудничеству с Белоруссией в западных странах есть. Он подчеркнул, что особенно это касается тех бизнес-кругов, которые «страдают от политики своих собственных правительств во имя каких-то непонятных и мифических ценностей».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет сотрудничать с США, если их власти договорятся. Глава государства подчеркнул, что республика развивает отношения в основном с восточными странами, однако на Западе есть бизнес-круги, заинтересованные в сотрудничестве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Курская область — это разменная монета». ВСУ перебрасывают резервы и технику НАТО в российское приграничье. Что затеял Киев?

      Орбан призвал защитить «Турецкий поток»

      Муфтий обвинил мусульман в трусости из-за отмененной фетвы о многоженстве и попал на видео

      На Кавказе объявили режим опасности БПЛА

      Ростовчанин оказался в списке на освобождение из плена ХАМАС

      В российском городе из-за оттока мигрантов к уборке улиц привлекли школьников

      Орбан заявил о невозможности конкурировать с украинскими фермерами

      Названа возможная причина серьезного ДТП с россиянами на Шри-Ланке

      Собиравшийся воевать за Украину россиянин попался ФСБ при переходе границы

      В Великобритании оценили возможность отправки миротворцев на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше