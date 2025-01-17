Белорусский премьер предрек возобновление отношений с Западом

Премьер Белоруссии Головченко: сотрудничество Минска с Западом возобновится

Рано или поздно сотрудничество Минска с Западом возобновится. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает «БелТА».

«Я уверен, что рано или поздно сотрудничество возобновится. Конечно, хотелось бы, чтобы это случилось раньше. Чем раньше это случится, тем меньше пострадают все вовлеченные стороны», — сказал он.

По словам политика, интерес к сотрудничеству с Белоруссией в западных странах есть. Он подчеркнул, что особенно это касается тех бизнес-кругов, которые «страдают от политики своих собственных правительств во имя каких-то непонятных и мифических ценностей».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет сотрудничать с США, если их власти договорятся. Глава государства подчеркнул, что республика развивает отношения в основном с восточными странами, однако на Западе есть бизнес-круги, заинтересованные в сотрудничестве.