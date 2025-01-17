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12:15, 17 января 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал условие сотрудничества с США

Лукашенко: В США есть интерес к сотрудничеству с Белоруссией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

В США есть интерес к сотрудничеству с Белоруссией, и страны будут взаимодействовать, если их власти договорятся. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Он отметил, что сотрудничество с Вашингтоном должно осуществляться с учетом интересов Минска. Глава государства подчеркнул, что республика развивает отношения в основном с восточными странами, однако на Западе есть бизнес-круги, заинтересованные в сотрудничестве.

«В США у них интерес к нашему государству. Подождем. Мы ведем с ними диалог, переговоры с Западом по интересующим нас направлениям. Договоримся — будем сотрудничать. Но в основе должны лежать наши интересы, нашего государства, и приоритеты, которые мы определили», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что все больше убеждается в необходимости строительства второй атомной электростанции (АЭС) в Белоруссии. По его словам, в стране растет потребность в электроэнергии.

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