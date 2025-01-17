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17:34, 17 января 2025Путешествия

Блогерша совершила одно действие в самолете и прослыла в сети отвратительной

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: BestPhotoPlus / Shutterstock / Fotodom  

Блогерша совершила одно простое действие в самолете и прослыла в сети отвратительной. Роликом из салона лайнера она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание издание New York Post.

Так, девушка расчесывала волосы и сняла на видео сидящую впереди попутчицу, которая осуждающе на нее смотрела. «Я в бизнес-классе занимаюсь своими делами, пока тетя бросает на меня неприятные взгляды», — пожаловалась автор записи в надежде получить поддержку подписчиков.

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Однако вместо этого пользователи встали на сторону недовольной пассажирки. «Не стоит расчесывать волосы на публике, особенно в тесном помещении, где есть еда. Это отвратительно... без шуток», «Проблема в том, что ты делаешь это в общественном месте», «Расчесывать волосы можно, но лучше в туалете», — написали юзеры.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России назвала одно запретное действие на борту самолета — речь идет о нанесении тканевых масок. По ее словам, на высоте, где влажность на нуле, маска может вместо подпитки вытянуть влагу, оставив кожу еще суше.

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