Россиянок предупредили о возможной опасности кистей для макияжа и спонжей

Биотехнолог Золотарева: кисти для макияжа могут спровоцировать болезни кожи

Кисти и спонжи для макияжа могут спровоцировать дерматологические и офтальмологические заболевания при отсутствии необходимого ухода, рассказала cтарший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. В беседе с «Лентой.ру» специалист предупредила о возможной опасности бьюти-средств.

«Недостаточный уход за косметическими кистями может стать причиной проблем со здоровьем. Накопление остатков косметики, кожного жира, омертвевших клеток кожи и бактерий на поверхности кистей создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов, которые могут вызвать инфекции кожи и глаз. Это может быть золотистый стафилококк, бактерии Propionibacterium acnes, вызывающие акне, и даже синегнойная палочка», — рассказала эксперт.

Эти микроорганизмы способны провоцировать конъюнктивит и различные заболевания кожи: акне, фолликулит, контактный дерматит. Кроме того, кисти для макияжа после использования при рецидиве вируса герпеса на лице, становятся его переносчиком при дальнейшем использовании. Загрязненные кисти способствуют закупорке пор, раздражению кожи и возникновению воспалительных процессов, а также повышают риск возникновения аллергических реакций и инфекций глаз Мария Золотарева cтарший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Золотарева подчеркнула, что предотвратить подобные последствия можно посредством регулярного ухода за косметическими кистями. Она рассказала, что кисти для тонального крема, пудры и румян нужно мыть минимум раз в неделю мягким мылом или специальным шампунем. Также, по ее словам, желательна ежедневная обработка антисептиками.

Не менее важно и соблюдение условий хранения, добавила эксперт. «Важно также правильно хранить кисти, обеспечивая им сухость и проветривание, при этом кисти не должны контактировать с другими предметами или находиться под прямыми солнечными лучами», — подчеркнула Золотарева.

Аналогичные рекомендации относятся и к бьюти-блендерам — спонжам для макияжа, добавила биотехнолог. По ее словам, спонжи нужно мыть после каждого использования и менять раз в три месяца.

Выбор качественных материалов также играет значительную роль. Кисти из натурального ворса, например, козы, белки, соболя, требует более тщательного ухода и склонны к накоплению большего количества микроорганизмов за счет своей пористой структуры. Искусственный ворс, сделанный, например, из нейлона или таклона, проще в уходе и менее подвержен накоплению бактерий, что делает его более удобным в использовании Мария Золотарева cтарший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

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