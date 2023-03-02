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19:38, 2 марта 2023Ценности

Перечислены самые популярные у россиян бьюти-услуги

«Авито Услуги»: визажисты стали самыми популярными бьюти-мастерами у россиян

Фото: Romina Farias / Unsplash

Аналитики сервиса «Авито Услуги» перечислили самые популярные у россиян бьюти-процедуры. Результаты соответствующего исследования приводят «Известия».

Эксперты выяснили, что в феврале спрос на услуги мастеров в сфере красоты вырос на 86 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом визажистов клиенты искали на 98 процентов чаще. Второе место по динамике роста спроса заняли парикмахеры и стилисты по волосам (88 процентов).

Тройку лидеров, как сообщают специалисты, замкнули мастера по маникюру и педикюру (72 процента). Также стало известно, что средняя стоимость классического маникюра в стране составила 750 рублей.

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Помимо этого, сообщается, что цена на ежедневный макияж по России начинается от одной тысячи рублей, а на вечерний — от двух с половиной тысяч. В то же время за парикмахерские услуги жители страны платят в среднем тысячу рублей.

В декабре были раскрыты самые популярные темы для разговоров у клиентов и мастеров бьюти-индустрии. Выяснилось, что 42 процента посетителей парикмахерских и студий маникюра любят беседовать о работе. В то же время другие 40 процентов респондентов чаще обсуждают хобби, увлечения и актуальные новости.

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Екатерина Ештокина
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