Раскрыты самые популярные темы бесед клиентов с маникюрщицами

Работа и хобби стали самыми популярными темами бесед клиентов и бьюти-мастеров

Аналитики сервиса «Авито Услуги» провели исследование, в ходе которого раскрыли самые популярные темы для разговоров у клиентов и мастеров бьюти-индустрии. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 12 декабря.

По итогам опроса стало известно, что 42 процента посетителей парикмахерских и студий маникюра любят беседовать о работе. В то же время другие 40 процентов респондентов чаще обсуждают хобби, увлечения и актуальные новости. Востребованными темами у жителей страны также стали семья и дети — за них проголосовали 38 и 32 процента участников исследования соответственно.

Помимо этого, эксперты выяснили степень откровенности диалога между специалистами и клиентами. Так, 14 процентов респондентов признались, что общаются максимально честно и делятся своими секретами. При этом больше склонны откровенничать женщины (17 процентов) и молодые люди (21 процент). Представители старшего поколения, в свою очередь, ведут себя более сдержанно и общаются на отвлеченные темы: погода, дети и актуальные новости.

В октябре мастер маникюра Мики назвала самые ненавистные запросы клиенток. Специалистка отметила, что наименьшую симпатию у нее вызывает дизайн с эффектом омбре (с плавным переходом от темного тона к более светлому — прим. «Ленты.ру»), а также окрашивание в цвет панциря черепахи.