Депутат призвал запретить клубы у храмов

Депутат Иванов: В России нужно закрыть расположенные около храмов ночные клубы

В России нужно запретить ночные клубы возле храмов, мечетей и других мест, где собираются верующие для молитвы. Таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов.

По его словам, во время ночных служб верующие стараются уединиться и сосредоточиться на молитве — это трудно, когда рядом раздается громкая музыка и звуки клубного веселья. Парламентарий уверен, что инициативу поддержат многие россияне. Он также отметил, что религиозные учреждения невозможно оградить от всех баров и ресторанов, поэтому нужно ограничить открытие ночных клубов вблизи святых мест.

Ранее в Калуге, на Смоленской улице, под угрозой обрушения оказалась колокольня церкви Спаса Преображения за верхом. Улицу частично перекрыли, а жителей призвали эвакуироваться, однако они отказались.