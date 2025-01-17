Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:42, 17 января 2025Экономика

Депутат призвал запретить клубы у храмов

Депутат Иванов: В России нужно закрыть расположенные около храмов ночные клубы
Мария Черкасова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В России нужно запретить ночные клубы возле храмов, мечетей и других мест, где собираются верующие для молитвы. Таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов.

По его словам, во время ночных служб верующие стараются уединиться и сосредоточиться на молитве — это трудно, когда рядом раздается громкая музыка и звуки клубного веселья. Парламентарий уверен, что инициативу поддержат многие россияне. Он также отметил, что религиозные учреждения невозможно оградить от всех баров и ресторанов, поэтому нужно ограничить открытие ночных клубов вблизи святых мест.

Ранее в Калуге, на Смоленской улице, под угрозой обрушения оказалась колокольня церкви Спаса Преображения за верхом. Улицу частично перекрыли, а жителей призвали эвакуироваться, однако они отказались.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Курская область — это разменная монета». ВСУ перебрасывают резервы и технику НАТО в российское приграничье. Что затеял Киев?

      Орбан призвал защитить «Турецкий поток»

      Муфтий обвинил мусульман в трусости из-за отмененной фетвы о многоженстве и попал на видео

      На Кавказе объявили режим опасности БПЛА

      Ростовчанин оказался в списке на освобождение из плена ХАМАС

      В российском городе из-за оттока мигрантов к уборке улиц привлекли школьников

      Орбан заявил о невозможности конкурировать с украинскими фермерами

      Названа возможная причина серьезного ДТП с россиянами на Шри-Ланке

      Собиравшийся воевать за Украину россиянин попался ФСБ при переходе границы

      В Великобритании оценили возможность отправки миротворцев на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше