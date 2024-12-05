В российском городе жителей захотели расселить из-за угрозы обрушения на них колокольни

В Калуге жители отказались расселяться из-за угрозы обрушения на них колокольни

В Калуге на Смоленской улице под угрозой обрушения оказалась колокольня церкви Спаса Преображения за верхом, сообщает «Подъем».

Памятник архитектуры, у которого над дверью образовалась огромная трещина, находится на склоне. Из-за состояния колокольни мэрия ввела «режим повышенной готовности». С пятницы, 6 декабря, движение по улице будет перекрыто. Из-за угрозы обрушения колокольни жильцам двух частных домов предложили переехать в маневренный фонд. Они отказались переселяться.

В городской управе заявили, что собираются усилить фундамент храма и несущие конструкции. Сколько времени займут работы, неизвестно.

По словам начальника управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгения Чудакова, в 300-летнем храме «есть определенные отклонения от нормы». Он отметил, что похожее уже случалось с другими объектами, например с Троицким собором, и комплекс противоаварийных мероприятий стабилизировал состояние здания.

Ранее в Ярославле в который раз отложили переселение из столетнего дома на улице Ленина. В одном из подъездов дома несколько лет назад обрушилась лестница. Тогда лестничный пролет соорудили снаружи здания, отчего горожане с тех пор заходят в дом через окно.