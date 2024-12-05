Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:12, 5 декабря 2024Экономика

В российском городе жителей захотели расселить из-за угрозы обрушения на них колокольни

В Калуге жители отказались расселяться из-за угрозы обрушения на них колокольни
Мария Черкасова

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В Калуге на Смоленской улице под угрозой обрушения оказалась колокольня церкви Спаса Преображения за верхом, сообщает «Подъем».

Памятник архитектуры, у которого над дверью образовалась огромная трещина, находится на склоне. Из-за состояния колокольни мэрия ввела «режим повышенной готовности». С пятницы, 6 декабря, движение по улице будет перекрыто. Из-за угрозы обрушения колокольни жильцам двух частных домов предложили переехать в маневренный фонд. Они отказались переселяться.

В городской управе заявили, что собираются усилить фундамент храма и несущие конструкции. Сколько времени займут работы, неизвестно.

По словам начальника управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгения Чудакова, в 300-летнем храме «есть определенные отклонения от нормы». Он отметил, что похожее уже случалось с другими объектами, например с Троицким собором, и комплекс противоаварийных мероприятий стабилизировал состояние здания.

Ранее в Ярославле в который раз отложили переселение из столетнего дома на улице Ленина. В одном из подъездов дома несколько лет назад обрушилась лестница. Тогда лестничный пролет соорудили снаружи здания, отчего горожане с тех пор заходят в дом через окно.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «С утра начался движ». В России заявили о масштабной операции в Курской области. Что там происходит?

      В России объяснили признание странами НАТО необходимости скорых переговоров по Украине

      «ВКонтакте» выпустила масштабное обновление

      Россиянам назвали простые способы начать экономить

      В России избавились от сотни вредных свалок

      Туристов предупредили о массовом отравлении поддельным алкоголем в Турции

      Кадыров объявил год района имени Путина

      Силуанов прокомментировал ситуацию с рублем словами «все будет в порядке»

      Стилист Рогов назвал модную замену курткам и пальто

      На Украине объяснили слова властей о мобилизации 18-летних

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше