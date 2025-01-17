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15:13, 17 января 2025Силовые структуры

Диверсанта Леона посадили на 13 лет за поджоги и попытку подрыва отдела МВД России

Суд дал 13 лет колонии диверсанту Даршту за поджоги и попытку подрыва отдела МВД
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина России Леона Даршта за поджоги и попытку подрыва отдела полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный проведет первые три года в тюрьме, а оставшуюся часть в колонии строгого режима. Также суд наложил на него штраф в рахмере 400 тысяч рублей. Мужчина признан виновным по статьям 281 («Диверсия»), 205 («Теракт»), 167 («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

Суд установил, что Даршт по мотиву национальной ненависти изготовил две зажигательные гранаты и ранним утром 31 марта 2022 года забросал ими торговый павильон в Краснодарском крае, в результате чего тот сгорел вместе с продукцией.

В ночь на 4 сентября того же года диверсант, также используя самодельные зажигательные гранаты, поджег модуль высоковольтного оборудования на пересечении нескольких железнодорожных путей с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности России. Через месяц Даршт совершил поджог дома с мигрантами, которые вовремя заметили огонь и потушили его.

Затем он решил подорвать отдел МВД в Гулькевичах, чтобы повлиять на органы власти и добиться ужесточения миграционной политики. Диверсант попытался приобрести в интернете взрывное устройство, но его сдали полиции.

14 января сообщалось, что Ярославский областной суд арестовал украинского агента, который собирался отравить работников предприятия ОПК.

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