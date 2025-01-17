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12:19, 17 января 2025Ценности

Джастин Бибер снялся в одних трусах среди снега

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @justinbieber

Канадский певец Джастин Бибер показал фото в откровенном образе. Соответствующие посты появились в сторис его Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 294 миллиона подписчиков.

30-летний исполнитель снялся у реки среди снега, сидя в деревянном кресле. При этом он позировал в одних белых трусах американского бренда Calvin Klein, демонстрируя покрытый татуировками торс.

Также на странице артист поделился видами заснеженных склонов и кадрами, как полуобнаженный выходит из ледяной воды.

Ранее в январе 43-летний российский певец Дима Билан прошелся топлес перед камерой.

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