43-летний Дима Билан прошелся топлес перед камерой

Российский певец Дима Билан прошелся топлес перед камерой. Соответствующее видео появилось в сторис его Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 3,8 миллиона подписчиков.

43-летний исполнитель запечатлел себя в зеркале на вилле во время отдыха на Мальдивах. Он предстал на размещенных кадрах в узких бежевых брюках и с обнаженным торсом. «Витамин D, загар пошел. Ну наконец-таки», — заявил артист.

Кроме того, Билан продемонстрировал в профиле фото, как отдыхает в гамаке и завтракает на берегу на фоне моря.

В декабре американский актер, музыкант и продюсер Марк Уолберг похвастался фигурой на видео топлес.