53-летний Марк Уолберг похвастался мускулами на видео топлес

Американский актер, музыкант и продюсер Марк Уолберг похвастался фигурой на видео топлес. Пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 30,9 миллиона подписчиков.

53-летний артист предстал перед камерой в коротких синих шортах. При этом он продемонстрировал обнаженный торс и кубики пресса.

В свою очередь, звезда фильма «Макс Пэйн» заявил, что собирается окунуться в емкость с холодной водой. «Нет ничего лучше ледяного погружения в дождь», — указал в подписи автор поста.

Ранее в декабре полуобнаженный португальский футболист Криштиану Роналду нырнул в ледяную воду перед камерой.