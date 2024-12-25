Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:01, 25 декабря 2024Ценности

Полуобнаженный Криштиану Роналду нырнул в ледяную прорубь

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @cristiano

Португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду окунулся в ледяную воду перед камерой. Видео появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 645 миллионов подписчиков.

39-летний футболист отправился с возлюбленной и детьми в Лапландию, где решил закалить свой организм. Так, спортсмен разделся до трусов и полуобнаженный спустился по лестнице в специально оборудованную прорубь.

При этом Роналду отметил, что температура воздуха составляет минус 20 градусов по Цельсию. «Ребята, просто посмотрите на этот эксперимент!» — обратился он к зрителям.

Ранее в декабре бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм порадовал поклонников снимком топлес.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане. Обнаружен черный ящик

      На Западе обвинили Зеленского в краже у союзников миллионов долларов

      Вера Брежнева показала видео в откровенном наряде

      Российские военные ликвидировали пункт дислокации сотрудников СБУ

      Новое правительство Сирии выставило счет Ирану

      Центробанк отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

      Захарова выразила надежду на выполнение Абхазией обязательств по инвестициям

      Лавров примет участие в акции «Елка желаний»

      Зеленский зажег подаренные президентом Аргентины свечи

      Женщина узнала о 60 любовницах мужа и заставила его заплатить 230 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше