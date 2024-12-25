Полуобнаженный Криштиану Роналду нырнул в ледяную прорубь

Португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду окунулся в ледяную воду перед камерой. Видео появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 645 миллионов подписчиков.

39-летний футболист отправился с возлюбленной и детьми в Лапландию, где решил закалить свой организм. Так, спортсмен разделся до трусов и полуобнаженный спустился по лестнице в специально оборудованную прорубь.

При этом Роналду отметил, что температура воздуха составляет минус 20 градусов по Цельсию. «Ребята, просто посмотрите на этот эксперимент!» — обратился он к зрителям.

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