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12:30, 17 января 2025Силовые структуры

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков пожаловался на срыв администрацией колонии его УДО

Игорь Стрелков пожаловался на попытку срыва его УДО администрацией колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин), осужденный за призывы к экстремистской деятельности, сообщил о срыве администрацией колонии его условно-досрочного освобождения (УДО).
Об этом в пятницу, 17 января, пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, Стрелков заявил, что администрация Кирово-Чепецкой ИК-5 оформила на него дисциплинарное наказание из-за находившихся в прикроватной тумбочке таблеток, которые ему были выписаны врачами. При этом таблетки Гиркину в колонию пронести разрешили. Из-за выписанного наказания осужденному могут отказать в условно-досрочном освобождении.

Рассмотрение его ходатайства об УДО в суде назначено на 22 января.

24 декабря 2024 года Игорь Стрелков подал прошение об освобождении из колонии.

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