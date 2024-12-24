Стрелков попросил отпустить его из колонии

Экс-министр обороны ДНР Стрелков подал прошение об освобождении из колонии

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин), осужденный за призывы к экстремистской деятельности, подал прошение об освобождении из колонии. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным источника, он подал через своего адвоката прошение о замене наказания с заключения на принудительные работы. Со слов адвоката, за время проведенное в исправительной колонии его подзащитный овладел профессиями швейника и электрика и может работать на воле.

В январе экс-министра обороны ДНР приговорили к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Сам он вину по делу не признает.

Ранее сообщалось, что Стрелков станет электриком в колонии.