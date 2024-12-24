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18:46, 24 декабря 2024Силовые структуры

Стрелков попросил отпустить его из колонии

Экс-министр обороны ДНР Стрелков подал прошение об освобождении из колонии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин), осужденный за призывы к экстремистской деятельности, подал прошение об освобождении из колонии. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным источника, он подал через своего адвоката прошение о замене наказания с заключения на принудительные работы. Со слов адвоката, за время проведенное в исправительной колонии его подзащитный овладел профессиями швейника и электрика и может работать на воле.

В январе экс-министра обороны ДНР приговорили к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Сам он вину по делу не признает.

Ранее сообщалось, что Стрелков станет электриком в колонии.

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