Стрелков станет электриком в колонии

Экс-министра обороны ДНР Стрелкова перевели из тюремных портных в электрики

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин), осужденный за призывы к экстремистской деятельности, станет электриком в колонии. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как сообщил каналу адвокат, сам Стрелков не просил перевода из тюремных портных, но от новой работы не отказался. Сейчас он учится на электрика, а к концу срока планирует попросить о замене лишения свободы на исправительные работы.

В январе экс-министра обороны ДНР приговорили к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Сам он вину по делу не признает.

Стрелкова отправили отбывать наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка Кировской области, где в настоящее время он работает швеей.

