Адвокат рассказал о работе бывшего министра ДНР Стрелкова в колонии

Экс-министр обороны ДНР Стрелков будет работать швеей в колонии

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин) будет работать швеей в колонии в Кировской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, Стрелкова навестил его адвокат. Ему экс-министр рассказал про швейное производство, на которое он уже попросился. Там осужденный сможет шить служебную зимнюю одежду, в том числе для военных.

25 января Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Стрелков свою вину не признает.

Защита намерена подать кассационную жалобу на приговор Стрелкову и ходатайствовать о его условно-досрочном освобождении.