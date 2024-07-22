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13:17, 22 июля 2024Силовые структуры

Адвокат рассказал о работе бывшего министра ДНР Стрелкова в колонии

Экс-министр обороны ДНР Стрелков будет работать швеей в колонии
Игорь Стрелков

Игорь Стрелков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин) будет работать швеей в колонии в Кировской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, Стрелкова навестил его адвокат. Ему экс-министр рассказал про швейное производство, на которое он уже попросился. Там осужденный сможет шить служебную зимнюю одежду, в том числе для военных.

25 января Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Стрелков свою вину не признает.

Защита намерена подать кассационную жалобу на приговор Стрелкову и ходатайствовать о его условно-досрочном освобождении.

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      Екатерина Кашурникова
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