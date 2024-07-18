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18:22, 18 июля 2024Силовые структуры

Адвокат раскрыл новое место отбытия наказания бывшего министра ДНР Стрелкова

Экс-министр обороны ДНР Стрелков нашелся в колонии Кировской области

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин) этапирован в колонию Кировской области. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Александр Молохов.

По его словам, там осужденный за призывы к экстремизму будет отбывать наказание.

Защита намерена подать кассационную жалобу на приговор Стрелкову и ходатайствовать о его условно-досрочном освобождении.

28 июня сообщалось, что экс-министра этапировали в колонию «Красная утка», которая находится в Нижнем Тагиле (Свердловская область). ИК-13 «Красная утка» предназначена для бывших работников правоохранительных и административных органов.

Адвокат Гаджи Алиев считает, что Стрелков выйдет на свободу через полтора–два года.

25 января Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Стрелков свою вину не признает.

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      Любовь Ширижик
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