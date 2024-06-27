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17:11, 27 июня 2024Силовые структуры

Названы сроки выхода бывшего министра обороны ДНР Стрелкова из колонии

Адвокат Алиев: Игорь Стрелков должен выйти из колонии через полтора-два года

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин) должен выйти из колонии приблизительно через полтора-два года. Такие сроки назвал «Ленте.ру» его адвокат Гаджи Алиев.

«Приблизительно через полтора-два года [Игорь Стрелков должен выйти]», — сообщил Алиев.

По словам адвоката, бывший министр обороны ДНР провел в СИЗО почти год, а день нахождения в СИЗО засчитывается за полтора.

Ранее Алиев сообщил, что бывшего министра обороны ДНР начали этапировать в колонию. По словам адвоката, защита узнала об этом, когда пришла навестить Стрелкова в СИЗО. Он отметил, что конечная точка этапа пока неизвестна.

25 января Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Стрелков свою вину не признает. Его задержали 21 июля 2023 года.

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      Алена Шевченко
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