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15:13, 27 июня 2024Силовые структуры

Бывшего министра обороны ДНР начали этапировать в колонию

Бывшего министра обороны ДНР Стрелкова этапируют в колонию

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин) отправился по этапу в колонию. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Гаджи Алиев.

По словам Алиева, защита узнала об этом, когда пришла навестить Стрелкова в СИЗО. Конечная точка этапа пока неизвестна, отметил адвокат.

25 января Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Стрелков свою вину не признает. Его задержали 21 июля 2023 года.

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