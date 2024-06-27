Бывшего министра обороны ДНР начали этапировать в колонию

Бывшего министра обороны ДНР Стрелкова этапируют в колонию

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин) отправился по этапу в колонию. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Гаджи Алиев.

По словам Алиева, защита узнала об этом, когда пришла навестить Стрелкова в СИЗО. Конечная точка этапа пока неизвестна, отметил адвокат.

25 января Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Стрелков свою вину не признает. Его задержали 21 июля 2023 года.