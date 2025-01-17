Финалист шоу «Голос» описал участие в проекте словами «тяжелый опустошающий опыт»

Финалист «Голоса» Антон Токарев назвал участие в проекте опустошающим опытом

Финалист восьмого сезона шоу «Голос» Антон Токарев назвал участие в проекте «тяжелым опустошающим опытом». Подробностями он поделился в подкасте Димы Воробья, выпуск доступен во «ВКонтакте».

«Я отпахал финал "Голоса", второе место, и все — тебе вручили 100 тысяч рублей и сказали: "Спасибо!", и на этом все заканчивается, это тяжелый опустошающий опыт», — описал певец участие в шоу.

По словам артиста, после многих телепроектов их участники становятся «никому не нужны». «Тобой воспользовались», — высказался Токарев о своем состоянии после участия в «Голосе».

Победителем восьмого сезона шоу «Голос» стал Аскер Бербеков. Он исполнил песню «Карточный домик» Виктора Резникова. Наставником Бербекова был Константин Меладзе. На втором месте после суммирования предпочтений жюри и голосов телезрителей оказался Антон Токарев. Его наставником был Сергей Шнуров, которого назвали лучшим наставником восьмого сезона.