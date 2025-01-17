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16:48, 17 января 2025Силовые структуры

Гендиректора российского завода заподозрили в даче взяток на гособоронзаказе

СК: Главу пятигорского завода «Импульс» заподозрили в даче взяток на 14 млн руб.
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Военные следователи возбудили уголовное дело о даче взяток за общее покровительство при приемке продукции государственного оборонного заказа против генерального директора пятигорского завода «Импульс» Сергея Кузьменко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, с 2017 по 2023 год Кузьменко передал 14 миллионов рублей должностному лицу для обеспечения приемки военной продукции, которую произвел «Импульс». Всего за этот период было заключено более десяти государственных контрактов на общую сумму более полумиллиарда рублей, субподрядчиком по которым выступал пятигорский завод.

Ранее стало известно о задержании экс-директора по экономике и финансам Десятого подшипникового завода Николая Борисова за хищение 800 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа.

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