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10:15, 17 января 2025Мир

Глава МИД Германии раскритиковала помощь Украине

Глава МИД ФРГ Бербок раскритиковала власти за нерешительность в помощи Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Глава МИД ФРГ Бербок раскритиковала власти страны за нерешительность в помощи Украине. Об этом она заявила в интервью изданию Politico.

«В настоящее время Германия в целом не рассматривается как движущая сила политики мира в Европе, и, честно говоря, это меня огорчает», — отметила дипломат.

По ее словам, даже сейчас немецкие политики во время предвыборной кампании отдают приоритет национальной перспективе вместо того, чтобы взять на себя реальную ответственность за обеспечение мира и свободы в Европе.

Ранее Politico допустило, что канцлер Германии Олаф Шольц рискует проиграть выборы из-за своей поддержки Украины. Отмечается, что его решение одобрить пакет военной помощи на сумму три миллиарда евро вызывает политическое давление. При этом его партия политика набирает менее половины голосов ХДС/ХСС (Христианско-демократического и Христианско-социального союзов), а также отстает от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

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