Politico: Канцлер ФРГ Шольц рискует проиграть выборы из-за поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует проиграть выборы в ФРГ из-за своей поддержки Украины. Об этом сообщает американская газета Politico.

Отмечается, что решение политика одобрить пакет военной помощи на сумму три миллиарда евро вызывает политическое давление. Автор статьи пишет, что партия политика набирает менее половины голосов ХДС/ХСС (Христианско-демократического и Христианско-социального союзов— прим. URA.RU), а также отстает от крайне правой партии «Альтернатива для Германии».

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщало, что Шольц блокирует выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму три миллиарда евро. Однако министр обороны Германии Борис Писториус опроверг сообщения СМИ. «Никакой блокады нет», — отметил он.