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17:15, 17 января 2025Бывший СССР

Глава Приднестровья потребовал от президента Молдавии не мешать поставкам газа

Глава ПМР Красносельский призвал лидера Молдавии Санду не мешать поставкам газа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа в Приднестровье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уважаемая госпожа Санду. Обращаюсь к вам как к ответственному человеку и президенту Республики Молдова. (…) Пропустите природный газ в Приднестровье», — заявил лидер ПМР.

Красносельский напомнил о словах Санду, которая утверждала, что Молдавия не препятствует поставкам российского газа. Кроме того, она обещала разрешить транзит топлива из РФ в Приднестровье. Однако, как отметил лидер ПМР, молдавское руководство делает все, чтобы помешать поставке газа. Он назвал целью Кишинева усугубление кризиса.

Ранее Красносельский рассказал, что Россия пообещала поставлять газ в ПМР в рамках гуманитарной помощи. Во время его визита в Москву и переговоров с российским Минэнерго стороны смогли обсудить вопросы возобновления поставок топлива в республику.

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