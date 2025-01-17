Глава Приднестровья потребовал от президента Молдавии не мешать поставкам газа

Глава ПМР Красносельский призвал лидера Молдавии Санду не мешать поставкам газа

Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа в Приднестровье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уважаемая госпожа Санду. Обращаюсь к вам как к ответственному человеку и президенту Республики Молдова. (…) Пропустите природный газ в Приднестровье», — заявил лидер ПМР.

Красносельский напомнил о словах Санду, которая утверждала, что Молдавия не препятствует поставкам российского газа. Кроме того, она обещала разрешить транзит топлива из РФ в Приднестровье. Однако, как отметил лидер ПМР, молдавское руководство делает все, чтобы помешать поставке газа. Он назвал целью Кишинева усугубление кризиса.

Ранее Красносельский рассказал, что Россия пообещала поставлять газ в ПМР в рамках гуманитарной помощи. Во время его визита в Москву и переговоров с российским Минэнерго стороны смогли обсудить вопросы возобновления поставок топлива в республику.