Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:10, 17 января 2025Силовые структуры

Главного редактора «Важных историй» объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск главреда «Важных историй» Алесю Мароховскую
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В отношении главного редактора «Важных историй» возбудили уголовное дело

Кадр: The Vyshka / VK Видео

МВД России объявило в розыск главного редактора «Важных историй» (внесено в реестр СМИ-иноагентов, издатель IStories fonds признан нежелательной организацией в России) Алесю Мароховскую (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Это следует из базы розыска ведомства.

«Мароховская Алеся Алексеевна, 01.04.1995 года рождения. Разыскивается по уголовной статье», — значится в базе. По какой именно статье разыскивается Мароховская, не уточняется.

Ранее следователи в Магаданской области возбудили в отношении главреда «Важных историй» уголовное дело по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. По версии следствия, журналистка не сдала отчет о своей деятельности Минюсту РФ летом и осенью 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал прорывным новый договор с Ираном

      Стилист Лисовец оценил современные тренды словами «голые жопы и вульгарность»

      Зеленский наградил заколотого Героем России бойца ВСУ

      На миллионы блогерши Лерчек наложили арест до конца судебного разбирательства

      Президент Ирана высказался о подписании договора о сотрудничестве с Россией

      Иран представил новую ракету «359»

      Бывший игрок НХЛ из России рассказал о заработке 28 миллионов долларов за два месяца

      Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином

      Носорог в зоопарке насадил зебру на рог

      В США назвали единственный способ завершить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше