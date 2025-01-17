Главного редактора «Важных историй» объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск главреда «Важных историй» Алесю Мароховскую

МВД России объявило в розыск главного редактора «Важных историй» (внесено в реестр СМИ-иноагентов, издатель IStories fonds признан нежелательной организацией в России) Алесю Мароховскую (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Это следует из базы розыска ведомства.

«Мароховская Алеся Алексеевна, 01.04.1995 года рождения. Разыскивается по уголовной статье», — значится в базе. По какой именно статье разыскивается Мароховская, не уточняется.

Ранее следователи в Магаданской области возбудили в отношении главреда «Важных историй» уголовное дело по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. По версии следствия, журналистка не сдала отчет о своей деятельности Минюсту РФ летом и осенью 2024 года.